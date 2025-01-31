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16:39, 31 января 2025Россия

Стала известна судьба вышедшей на мост Кадырова с вопросом о похищенной чеченке пикетчицы

Петербурженку Патяеву осудили за пикет с вопросом о чеченке на мосту Кадырова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Жительницу Санкт-Петербурга Елену Патяеву, которая вышла на пикет с вопросом о судьбе похищенной чеченки Седы Сулеймановой на мост Ахмата Кадырова, осудили — девушке назначили 20 часов обязательных работ за акцию. Об этом стало известно «Газете.ru».

Россиянка в беседе с изданием отметила, что намерена оспаривать данное решение суда. Патяева поделилась, что на протяжении пяти часов ей не давали ознакомиться с протоколом о задержании. «Держали без предъявления обвинений, потом хотели не разрешить даже позвонить адвокату. Потом прятали меня зачем-то», — пояснила она.

Тем не менее Патяева осталась довольна проведением акции. Девушка призналась, что не ждала столько внимания со стороны журналистов к ее поступку. Петербурженка подчеркнула, что ее пикет поможет приблизиться к правде об исчезновении ее подруги в Чечни.

Седа Сулейманова в 2022 году сбежала из республики после ссоры с семьей, которая пыталась насильно выдать ее замуж. Девушка перебралась в Петербург, благодаря усилиям правозащитников устроилась на работу и начала строить отношения с молодым человеком. Летом 2023-го ее обвинили в краже украшений у родни и увезли в Чечню. После этого она бесследно исчезла.

ЖЗЛ
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