Власти опровергли данные о задержании в Грозном пикетчицы с вопросом о похищенной чеченке

Чеченский министр Дудаев: Информация о задержании пикетчицы в Грозном — ложь

Информация о задержании в Грозном пикетчицы Елены Патяевой, которая вышла в городе на одиночный пикет с вопросом о похищенной и насильно вывезенной в Чечню россиянке Седе Сулеймановой, является ложной. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«В интернет-пространстве распространяются лживые домыслы о том, что в Грозном якобы задержана Елена Патяева, которая провела пикет в столице региона», — написал он.

Министр пояснил, что Патяеву пригласили в УВД по Грозному для беседы. В ходе разговора, добавил Дудаев, ей объяснили, что дело Сулеймановой рассматривает следственный комитет.

Информацию о задержании пикетчицы 20 марта опубликовала кризисная группа «Марем». По информации авторов поста, Патяева вышла на улицу города с плакатом, на котором был написан вопрос «Где Седа Сулейманова?».

Сулейманова в 2022 году сбежала из Чечни после ссоры с семьей, которая пыталась насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Санкт-Петербурге и начала строить отношения с молодым человеком. Однако летом 2023-го ее обвинили в краже украшений у родни и увезли в Чечню. После этого она бесследно исчезла.