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14:50, 20 марта 2025Россия

Стало известно о задержании в Грозном пикетчицы с вопросом о похищенной чеченке

Группа «Марем»: Подругу похищенной Сулеймановой Патяеву задержали в Грозном
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В столице Чечни, Грозном, задержали Елену Патяеву, которая вышла в городе на одиночный пикет с вопросом о похищенной и насильно вывезенной в Чечню россиянке Седе Сулеймановой. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала кризисной группы «Марем».

Уточняется, что Патяева вышла с плакатом, на котором был написан вопрос «Где Седа Сулейманова?». На каком основании задержали подругу Сулеймановой, и в какое отделение полиции Грозного ее доставили, неизвестно.

«Все, кто знал о моем решении (выйти на пикет в Грозном — прим. «Ленты.ру»), отговаривали меня всеми способами. Больше всех меня отговаривали правозащитники (...) Единственные люди, которые глядя мне в глаза, советовали мне ехать со своими пикетами в Чечню — это петербургские полицейские», — говорится в публикации Патяевой в Telegram.

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