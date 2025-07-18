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17:03, 18 июля 2025Россия

Системы ПВО сбили еще один БПЛА на подлете к Москве

Собянин заявил об отражении атаки украинского БПЛА на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу. Пост появился в его Telegram-канале.

По его данным, беспилотник сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков, работают специалисты экстренных служб.

При этом точный район крушения БПЛА градоначальник не назвал. Какой-либо другой информации он не предоставил.

Ранее мэр Москвы сообщил об одном сбитом БПЛА. Однако затем он заявил, что на подлете к столице были уничтожены еще два украинских дрона. После чего появились данные о четвертом сбитом дроне. Информацию о районе падения обломков и возможных последствиях на земле градоначальник тогда не раскрыл.

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