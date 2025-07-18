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21:19, 18 июля 2025Силовые структуры

Следователи организовали проверку стройки жилого комплекса от ЛСР в Петербурге

СК проверяет стройку ЖК от ЛСР в Санкт-Петербурге после гибели рабочего
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Главное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу организовало проверку стройки жилого комплекса от компании «Группа ЛСР» после того, как на ней погиб рабочий. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка СК в Telegram-канале.

«18 июля на строительном объекте в результате нарушений представителями компании-застройщика правил безопасности на стройке рабочего ударило бетонной плитой», — указано в сообщении. Отмечается, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Все случилось на строительном объекте в поселке Ручьи Красногвардейского района города. Сотрудники СК проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства происшествия и выявить лиц, ответственных за несоблюдение правил безопасности.

Уголовное дело заведено по части 2 статьи 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что на стройке жилого комплекса «Космо» в Тюмени три человека погибли, когда их завалило обломками после обрушения выносной конструкции. Следователи проверяли соблюдение законодательства об охране труда и производственном травматизме.

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