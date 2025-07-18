Слизня-рекордсмена показали россиянам

Сочинский нацпарк напомнил о редком гигантском слизне

В Сочинском нацпарке можно встретить гигантского слизня длиной в 25 сантиметров. Снимки показали в Telegram-канале заповедника.

«Представьте: идете вы по Сочинскому национальному парку, и вдруг перед вами — огромная "колбаска" в 25 сантиметров! Это гигантский слизень Брандта — редкий, зубастый, стебельчатоглазый брюхоногий моллюск», — рассказали в нацпарке.

По словам специалистов, у такого слизня 100 тысяч зубов, большая вариативность окраски — от угольно-черного до ярко леопардового, высокая плодовитость и способность дышать через кожу.

Редкий слизень играет важную роль в экосистеме — разлагает и перерабатывает органику, а также служит источником пищи для ежей и землероек, жаб и лягушек, ящериц и змей.

Ранее сообщалось, что в городе Елец Липецкой области заметили гигантских сколий, занесенных в Красную книгу России. Эти насекомые долгое время не встречались в регионе. Тело осы достигает в длину 5-6 сантиметров, размах крыльев — 10 сантиметров.