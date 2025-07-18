Спор подруг из-за мужчины закончился двумя ударами ножом

В Пскове россиянка заколола ревновавшую к ней мужчину подругу

В Пскове россиянка предстанет перед судом по делу о расправе над подругой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 1 мая 2025 года обвиняемая встретилась с подругой и та, по ее словам, потребовала перестать общаться с их общим знакомым. Внезапный спор перерос в разговор на повышенных тонах, женщины начали толкать друг друга. Обвиняемая выхватила нож и нанесла два колющих не совместимых с жизнью удара сопернице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Екатеринбурге российский подросток из ревности расправился с девушкой и ее матерью.

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