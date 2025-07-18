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08:11, 18 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о новой вербовке Киевом наемников из Латинской Америки

РИА Новости: Украинские дипломаты вербуют в ВСУ наемников из Латинской Америки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украинские дипломаты вербуют в одну из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников из Латинской Америки. Об этом стало известно РИА Новости.

Посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, разместило на своем сайте ссылку. Она ведет на портал, где на главной странице опубликовано приглашение «лиц с соответствующим опытом» присоединиться к 25 воздушно-десантной бригаде ВСУ, участвующей в боях на днепропетровском и донецком направлениях.

Таким образом Киев набирает пехотинцев и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что от кандидата требуются высокий уровень физической подготовки и мотивации, а также военный опыт и опыт работы с дронами.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину. По его словам, это «способ ограбления страны».

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