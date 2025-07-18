Президент Колумбии Петро осудил отправку колумбийских наемников на Украину

Президент Колумбии Густаво Петро после публикации РИА Новости раскритиковал практику отправки колумбийских наемников на Украину.

По словам политика, наемничество — это способ ограбления страны.

Петро подчеркнул, что государственные деньги, которые вложены в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты. Он уточнил, что колумбийский народ не хочет в этом участвовать.

Ранее посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что численность колумбийцев, отправляющихся для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается на высоком уровне.