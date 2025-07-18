Стало известно о создании ремейка культового эротического фильма

В США переснимут «Основной инстинкт», Шэрон Стоун может вернуться к своей роли

В США снимут ремейк культового эротического триллера Пола Верховена «Основной инстинкт». Об этом сообщает издание The Wrap со ссылкой на свои источники.

По информации источника, актриса Шэрон Стоун может вернуться к своей легендарной роли, которая стала одной из самых узнаваемых в истории кино благодаря провокационной сцене. Кроме того, автор оригинального фильма Джо Эстерхаз также примет участие в создании новой версии: он напишет сценарий.

«Для тех, кто спрашивал, зачем 80-летнему мужчине писать сценарий сексуального эротического триллера: слухи о моей киноимпотенции сильно преувеличены», — сообщил он.

Ранее стало известно, что актриса Шэрон Стоун ведет переговоры о съемках в известном сериале «Эйфория», который подарил миру целую плеяду молодых артистов — кумиров подростков.