Трамп ответил на публикацию его письма Эпштейну

Трамп назвал ложной публикацию якобы отправленного им письма к юбилею Эпштейна

Президент США Дональд Трамп назвал ложной публикацию якобы отправленного им письма к юбилею скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«The Wall Street Journal напечатала фальшивое письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не то, как я говорю. Кроме того, я не рисую картинки», — сказал американский лидер.

Он заявил, что предупредил медиамагната Руперта Мердока, которому принадлежит газета, что ему «не следует печатать эту фальшивую историю». «Теперь я собираюсь подать в суд на него и на его третьесортную газету», — отметил Трамп.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что в распоряжении газеты есть письмо Трампа, которое он якобы прислал Эпштейну на его 50-летие. По данным издания, текст письма письма напечатан, а рядом с ним жирным маркером от руки нарисована обнаженная женщина.

Американский миллиардер Илон Маск, ранее призвавший Трампа опубликовать материалы дела Эпштейна, назвал ненастоящим письмо-поздравление, якобы отправленное президентом США 20 лет назад.