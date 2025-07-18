Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:17, 18 июля 2025Мир

Трамп ответил на публикацию его письма Эпштейну

Трамп назвал ложной публикацию якобы отправленного им письма к юбилею Эпштейна
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ложной публикацию якобы отправленного им письма к юбилею скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«The Wall Street Journal напечатала фальшивое письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не то, как я говорю. Кроме того, я не рисую картинки», — сказал американский лидер.

Он заявил, что предупредил медиамагната Руперта Мердока, которому принадлежит газета, что ему «не следует печатать эту фальшивую историю». «Теперь я собираюсь подать в суд на него и на его третьесортную газету», — отметил Трамп.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что в распоряжении газеты есть письмо Трампа, которое он якобы прислал Эпштейну на его 50-летие. По данным издания, текст письма письма напечатан, а рядом с ним жирным маркером от руки нарисована обнаженная женщина.

Американский миллиардер Илон Маск, ранее призвавший Трампа опубликовать материалы дела Эпштейна, назвал ненастоящим письмо-поздравление, якобы отправленное президентом США 20 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

    Работающий на экс-мэра российского города криминальный авторитет задержан

    В России в 20 раз выросли штрафы для автомобилистов за одно нарушение

    Бывший повар пришел в российский бар с ружьем

    Ольга Серябкина в микрошортах опубликовала фото в откровенном позе

    В Грузии рассказали о новых попытках вмешательства Запада

    Жители подмосковной деревни рассказали о гибнущих из-за вырубки леса животных

    Россиянам отменили рейс в Турцию после 10 часов ожидания

    Россияне раскрыли способы борьбы с импульсивными тратами

    Российский снайпер уничтожил за боевой выход более 30 «Баб-Яг»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости