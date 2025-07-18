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17:22, 18 июля 2025Экономика

Тысячи жителей Крыма внезапно лишились света

Замминистра Воронкин: Более 11 тысяч жителей Крыма остались без света из-за жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Тысячи жителей Крыма внезапно лишились света из-за жары. Об этом сообщил заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.

С отключением электроэнергии столкнулись 11 тысяч жителей Симферополя и Алушты. «В связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики», — пояснил замминистра.

По словам Воронкина, обесточенными оказались 32 трансформаторные подстанции и 4790 точек поставок. Специалисты уже начали восстанавливать инфраструктуру. Замглавы ведомства призвал жителей и гостей Крыма рационально расходовать электроэнергию — нагрузка на нее выросла в связи с необходимостью охлаждать помещения.

Ранее электричество отключилось в центре Краснодара. Свет пропал в результате повреждения линии электропередачи. Без электроэнергии остались улицы Гоголя, Карасунская, Красная, Красноармейская, Седина, Янковского, Коммунаров и Гимназическая.

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