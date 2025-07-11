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21:15, 11 июля 2025Экономика

В российском городе массово отключилось электричество

В центре Краснодара отключилось электричество
Мария Черкасова

В центре Краснодара массово отключилось электричество. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Свет пропал в результате повреждения линии электропередач. Без электроэнергии остались улицы Гоголя, Карасунская, Красная, Красноармейская, Седина, Янковского, Коммунаров и Гимназическая.

Ранее жители поселка Койсуг в Азовском районе Ростовской области пожаловались на перебои со светом. По словам жителей, проблемы начинаются с приходом жары. Температура на момент жалоб в области составляла плюс 34 градуса.

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