Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 7 июля 2025Экономика

Жители российского поселка остались без света из-за жары

Жители поселка в Ростовской области остались без света из-за жары
Мария Черкасова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жители поселка Койсуг в Азовском районе Ростовской области пожаловались на перебои со светом. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Люди в течение четырех лет жалуются, что проблемы с подачей электричества у них начинаются с приходом жары. Раньше представители энергетической компании пытались устранять неполадки, но в последнее время стали игнорировать жалобы и посоветовали купить генераторы. Однако даже генераторы не выдерживают перепадов напряжения, указали местные жители. В настоящее время температура в Ростовской области — плюс 34 градуса.

Ранее в Приморском крае почти половина потребителей осталась без света после аварии на линии электропередачи. Из-за отсутствия света было приостановлено заседание арбитражного суда во Владивостоке.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил об отсутствии права у Киева претендовать на территориальную целостность

    В России раскрыли цель удара «Искандера» по пункту дислокации ВСУ в Чугуеве

    Самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке в Москве из-за поломки

    Туск раскрыл детали спецоперации на границе с Германией

    Россиянин ушел на СВО из-за долгов по алиментам

    В Госдуму внесли проект о повышении госпошлин

    В России отреагировали на анонс Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС

    Выявлена неожиданная причина психических расстройств

    Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стержень

    Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости