Жители российского поселка остались без света из-за жары

Жители поселка в Ростовской области остались без света из-за жары

Жители поселка Койсуг в Азовском районе Ростовской области пожаловались на перебои со светом. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Люди в течение четырех лет жалуются, что проблемы с подачей электричества у них начинаются с приходом жары. Раньше представители энергетической компании пытались устранять неполадки, но в последнее время стали игнорировать жалобы и посоветовали купить генераторы. Однако даже генераторы не выдерживают перепадов напряжения, указали местные жители. В настоящее время температура в Ростовской области — плюс 34 градуса.

Ранее в Приморском крае почти половина потребителей осталась без света после аварии на линии электропередачи. Из-за отсутствия света было приостановлено заседание арбитражного суда во Владивостоке.