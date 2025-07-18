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20:45, 18 июля 2025Моя страна

Ученые в России начали пересаживать сердца без их остановки

Ученые из Омска начали пересаживать сердца без их остановки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Омском медицинском университете ученые разработали инновационный способ трансплантации сердца — он позволяет перенести орган без его остановки и охлаждения. Об этом со ссылкой на патент специалистов сообщает ТАСС.

Новое изобретение поможет врачам в области патофизиологии и экспериментальной трансплантологии. Утверждается, что подобный способ снижает риск ишемического повреждения и в то же время повышает жизнеспособность сердца.

В эксперименте, который специалисты провели на 32 животных, применялся специально подготовленный раствор Кребса — Хензелайта с добавлением эритроцитарной взвеси. Все это, как отмечается, обеспечило «питание» миокарда на протяжении 15 часов. В это же время появлялась возможность сделать имплантацию органа.

Главное, что стало прорывным для исследователей, — возможность исключить этапы холодовой и вторичной тепловой ишемии, традиционно сопровождающие трансплантацию сердца и нередко приводящие к сопутствующим осложнениям. У экспериментальных животных медики не зафиксировали дальнейших проблем после операций. Также была отмечена стабильная работа трансплантата.

Ранее в Приангарье провели уникальную операцию по разделению одной донорской печени для трансплантации нескольким пациентам. Методика сплит-трансплантации позволила спасти возрастную женщину и еще одного пациента — 15-летнего подростка.

Вот это да!
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