В Приангарье хирурги спасли двух пациентов с помощью одного донорского органа

В Иркутске донорская печень спасла подростка и женщину в ходе одной операции

В Приангарье успешно провели сложнейшую операцию по разделению одной донорской печени для трансплантации двум пациентам. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает газета «Областная».

Уникальная методика сплит-трансплантации была проведена в Областной больнице Иркутска. Она позволила спасти 58-летнюю женщину с циррозом печени и 15-летнего подростка с врожденной патологией желчевыводящих путей в ходе одной операции. Меньшая часть органа досталась ребенку, большая — взрослой пациентке.

«Эта операция — показатель высочайшего профессионализма наших врачей и развития трансплантологии в регионе», — отметил министр здравоохранения области Андрей Модестов. В сложнейшем семичасовом вмешательстве участвовали более 20 специалистов: хирурги, анестезиологи, диагносты.

Это уже третья подобная операция в истории региона. С 2019 года в Иркутской ОКБ внедрена программа сплит-трансплантаций, а с 2023 года успешно развивается родственное донорство печени.

Оба пациента после месячного наблюдения были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что телемедицина и искусственный интеллект (ИИ) стали приоритетными направлениями для лечения пациентов в Челябинской области. Министр здравоохранения российского региона Татьяна Колчинская заявила, что данные направления помогут решить некоторые проблемы в медицине.