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08:15, 18 июля 2025Мир

Ультиматум Трампа назвали предзнаменованием для достижения целей России

CNN: Ультиматум Трампа дает РФ возможность воспользоваться успехами на поле боя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа о 50-дневном сроке перед возможным введением вторичных санкций против России дает Москве возможность воспользоваться успехами последних недель на поле боя. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, новые сроки служат хорошим предзнаменованием для достижения целей президента России Владимира Путина. По словам сотрудника британского Королевского института международных отношений Кира Джайлса, это также предоставляют Москве пространство для маневра на дипломатической арене. «Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического хода, на который Трамп, вполне возможно, с готовностью согласится», — уточнил он.

В свою очередь, глава отдела внешней политики аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Джон Лоф заявил, что летнее наступление российской армии, вероятно, продолжается уже несколько месяцев, и что «россияне, несомненно, наращивают свои усилия как на земле, так и в воздухе».

Ранее бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард выразил мнение, что ультиматум Трампа означает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продержаться не более 50 дней. Он также напомнил, что Трамп признал сложность ситуации на Украине.

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