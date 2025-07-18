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16:17, 18 июля 2025Мир

В ЕС пожаловались на неэффективность санкций против России

Глава МИД Словакии заявил, что санкции ЕС против РФ угрожают самой Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ограничительные меры Европейского союза (ЕС) против РФ больше угрожают самой Европе и никак не способствуют урегулированию конфликта на Украине. Так принятие 18-го пакета антироссийских санкций прокомментировал глава МИД Словакии Юрай Бланар, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему убеждены, что мирное урегулирование на Украине может быть достигнуто только дипломатическими усилиями, а не десятками санкций, которые зачастую больше угрожают самим европейским государствам», — заявил дипломат.

По его словам, в ходе переговоров с Еврокомиссией Братиславе удалось добиться «хоть какого-то» соглашения, позволяющего минимизировать негативные последствия новых санкций для самой Словакии, в частности в вопросе отказа от российских энергоносителей.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не станет препятствовать принятию нового пакета антироссийских санкций. Он объяснил, что ему удалось договориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии по вопросу цен на поставляемые из РФ энергоресурсы.

Вскоре верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны объединения согласовали 18-й пакет санкций против России.

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