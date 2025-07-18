Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 18 июля 2025Мир

В Израиле назвали условия возобновления операции против Ирана

Посол Гальперин: Израиль не позволит Ирану возобновить ядерную военную программу
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские власти не позволят Ирану возобновить ядерную военную программу, что являлось целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июне. Об этом рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин на брифинге для журналистов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если мы увидим, что есть попытки Ирана вернуться к [ядерной военной] прогремме (...), мы этого не позволим», — заметила она, комментируя возможность возобновления операции «Народ как лев».

При этом, по словам дипломата, на данный момент возможность возобновления военных действий против Ирана кажется далекой. Посол подчеркнула, что операция была окончена. Кроме того, Израиль не позволит и развитию масштабной программы по производству баллистических крылатых ракет, которые угрожают еврейскому государству.

Ранее посол Симона Гальперин высказались о результатах конфликта с Ираном. По ее слова, к настоящему моменту инцидент исчерпан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

    Раскрыты подробности обвинения против российского IT-миллиардера

    16-летний россиянин попал под арест в Таиланде из-за рисунков

    В России высказались о возможности блокировки WhatsApp и Telegram

    В Париже третий раз за год ограбили Louis Vuitton

    Джим Керри избавился от особняка в США c многомиллионной скидкой

    В российском регионе спасавшихся от потопа коров эвакуировали

    Продюсер назвала Юрия Мороза подкаблучником и рассказала об отношениях его жены и дочери

    Установлен скрытый вред частого использования соцсетей

    Сотрудник ТЦК убил мобилизованного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости