В Израиле назвали условия возобновления операции против Ирана

Посол Гальперин: Израиль не позволит Ирану возобновить ядерную военную программу

Израильские власти не позволят Ирану возобновить ядерную военную программу, что являлось целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июне. Об этом рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин на брифинге для журналистов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если мы увидим, что есть попытки Ирана вернуться к [ядерной военной] прогремме (...), мы этого не позволим», — заметила она, комментируя возможность возобновления операции «Народ как лев».

При этом, по словам дипломата, на данный момент возможность возобновления военных действий против Ирана кажется далекой. Посол подчеркнула, что операция была окончена. Кроме того, Израиль не позволит и развитию масштабной программы по производству баллистических крылатых ракет, которые угрожают еврейскому государству.

Ранее посол Симона Гальперин высказались о результатах конфликта с Ираном. По ее слова, к настоящему моменту инцидент исчерпан.