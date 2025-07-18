В Израиле оценили будущее ядерной программы Ирана

Посол Израиля в РФ Гальперин: Ядерная программа Ирана отброшена на 2-3 года

В результате операции Израиля ядерная военная программа Ирана отброшена как минимум на 2-3 года. Об этом рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин на брифинге для журналистов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Удар по ядерной программе очень серьезный. Наша оценка: она отброшена как минимум на 2-3 года назад», — заметила посол.

При этом, по словам дипломата, оценка последствий операции для иранской ядерной программы еще ведется, причем к ней привлекаются не только военные специалисты. Вероятнее всего, ущерб был нанесен настолько значительный, что иранские власти с трудом смогут вернуться к разработкам, добавила госпожа посол.

Ранее посол Симона Гальперин оценила возможность возобновления операции против Ирана. По ее словам, такое развитие событий нельзя исключать, если иранские власти вернуться к ядерной военной программе.