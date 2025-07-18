В Минобороны раскрыли подробности отражения ночной атаки ВСУ на Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении 73 беспилотников над регионами за ночь

В ночь на 18 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 73 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об отражении атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, 10 дронов, в том числе три, летевших на Москву, перехвачены над Московским регионом. Еще 31 летательный аппарат дежурные военные уничтожили в Брянской области, 17 — в Орловской, 4 — в Крыму, 3 — над Азовским морем, по 2 — в Смоленской и Нижегородской областях, по 1 — в Белгородской, Калужской и Воронежской, а также в акватории Черного моря.

По данным Минобороны, все дроны относятся к самолетному типу. Информация о местах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее о звуках взрывов сообщали жители Дзержинска Нижегородской области. По словам очевидцев, система ПВО поразила украинские беспилотники в районе местной промзоны.

Кроме того, журналисты выяснили, что для попытки атаки на Москву ВСУ использовали тяжелые дроны «Лютый». Один из таких беспилотников заметили в районе подмосковного Дмитрова.