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16:33, 18 июля 2025Силовые структуры

В Москве мужчина угрожал сбросить гранату и всех взорвать

В Коммунарке задержан мужчина, угрожавший сбросить гранату с балкона
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержан мужчина, угрожавший сбросить гранату с балкона многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ЧП произошло в Коммунарке на Скандинавском бульваре. Там нетрезвый фигурант собирался сбросить с восьмого этажа дома гранату и угрожал всех взорвать. Местные жители вызвали полицейских и спасателей. В итоге дебошир сам спустился к правоохранителям. Он доставлен в отдел.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержан 76-летний пенсионер, обстрелявший дорожных рабочих из ружья.

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