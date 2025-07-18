В Москве мужчина угрожал сбросить гранату и всех взорвать

В Коммунарке задержан мужчина, угрожавший сбросить гранату с балкона

В Москве задержан мужчина, угрожавший сбросить гранату с балкона многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ЧП произошло в Коммунарке на Скандинавском бульваре. Там нетрезвый фигурант собирался сбросить с восьмого этажа дома гранату и угрожал всех взорвать. Местные жители вызвали полицейских и спасателей. В итоге дебошир сам спустился к правоохранителям. Он доставлен в отдел.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержан 76-летний пенсионер, обстрелявший дорожных рабочих из ружья.