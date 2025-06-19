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11:02, 19 июня 2025Силовые структуры

Российский пенсионер с ружьем устроил стрельбу по дорожным рабочим

В Ленобласти задержан пенсионер, обстрелявший дорожных рабочих из ружья
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области задержан 76-летний пенсионер, обстрелявший дорожных рабочих из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру»

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия, совершенное общеопасным способом»).

По данным канала, ЧП произошло вечером 18 июня в деревне Кипень. Полицейским сообщили, что у дома № 16, расположенного на Ропшинском шоссе, пожилой мужчина открыл огонь по рабочим, которые укладывали асфальт. Правоохранители установили, что фигурант обстрелял дорожных рабочих из гладкоствольного ружья ТОЗ. Оружие, а также 28 патронов и упаковку с порохом, у него изъяли. Кроме того, выяснилось, что лицензия на ружье истекла шесть лет назад. Пенсионер сказал, что забыл продлить ее в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 65-летний музыкант, пообещавший «взорвать Смольный вместе с Бегловым» из-за отсутствия горячей воды.

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