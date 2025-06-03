Российский пенсионер пообещал устроить взрыв в центре города

В Петербурге задержан пенсионер, угрожавший взорвать Смольный и Беглова

В Санкт-Петербурге задержан 65-летний музыкант, пообещавший «взорвать Смольный вместе с Бегловым» из-за отсутствия горячей воды. Об этом сообщает «КП».

Пенсионера поместили в камеру. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По данным издания, инцидент произошел вечером 2 июня. В службу 112 позвонил фигурант и пообещал устроить взрыв в Смольном, если в его квартире, расположенной в доме на проспекте Юрия Гагарина, до следующего дня не будет включена горячая вода. Отмечается, что отключение в доме горячей воды было связано с плановыми летними работами. Горячей воды в доме не будет до утра 4 июня.

По информации «Газеты.Ru», задержанный — пенсионер, артист Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Кроме того, он преподает в музыкальном колледже при Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

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