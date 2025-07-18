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10:06, 18 июля 2025Наука и техника

В НАТО сравнили Россию с крокодилом и призвали «набить карманы боеприпасами»

Командующий ВВС Нидерландов Стер: НАТО необходимы набитые боеприпасами карманы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Andreea Alexandru / AP

НАТО должно воздержаться от сосредоточения внимания исключительно на Восточной Европе и Балтийском регионе, поскольку это грозит потерей «маневренности и гибкости» в случае будущих конфликтов, заявил на мероприятии в Лондоне командующий Королевскими военно-воздушными силами (ВВС) Нидерландов Андре Стер. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

По словам генерал-лейтенанта, имеет место необходимость «оставаться непредсказуемыми и сохранять возможность нанести удар в любое время и в любом месте, на тот случай, если РФ вторгнется не в Прибалтику, а куда-то еще». «Конечно, я понимаю, что сначала нам нужно разобраться с крокодилом, который находится ближе всего к каноэ», — сказал Стер, сравнив возможное дальнейшее развитие событий в Европе и мире с кинолентой «Челюсти».

Командующий заметил, что «прежде всего необходимы глубокие карманы, набитые боеприпасами», «потому что в мире, в котором мы живем, числа имеют значение». Офицер признал, что США могут переключить внимание с Европы на Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток и вывести свои войска с континента. По этой причине, согласно Стеру, альянсу следует сосредоточиться на тщательном планировании и больше инвестировать в возможности командования, киберсистемы, истребители пятого поколения, дальнобойные комплексы и разведывательные системы.

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Издание со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (Великобритания) пишет, что в случае ухода американских сил из Европы последней для противодействия «российской угрозе» может потребоваться 400 истребителей, 20 эсминцев, 24 батареи зенитных ракетных систем, 10 атомных подводных лодок, 600 основных боевых танков, 800 гусеничных боевых машин пехоты, 200 ударных вертолетов и другие современные системы вооружений.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

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