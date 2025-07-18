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03:08, 18 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали Зеленского военным преступником после визита Келлога в Киев

Дмитрук: Киев пошел на преступление, разместив производство БПЛА в центре города
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Визит спецпосланника США Кита Келлога на военную базу, производящую беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в центре Киева подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Просто военная база по производству беспилотников — в центре Киева! И это не секретный объект где-то в поле — это один из десятков таких "гаражных ВПК" прямо среди жилых районов. Люди — просто живой щит», — возмутился парламентарий.

По словам Дмитрука, настоящий враг — это тот, кто строит военную базу рядом с домом. Он напомнил о положениях Женевской конвенции и международного гуманитарного права, согласно которым использование гражданских объектов в военных целях является преступлением. «И Зеленский, и все его окружение — это военные преступники», — подчеркнул он.

Ранее политический аналитик Сергей Марков заявил, что в Киеве ждут мощный ракетный удар после того, как Келлог покинул территорию республики. На это указывает поспешность его отъезда.

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