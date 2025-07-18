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16:19, 18 июля 2025Силовые структуры

В России началось расследование против главного редактора телеканала и его супруги

СК возбудил дело против Дзядко, Котрикадзе и Ратниковой за фейки о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Московские следователи возбудили уголовные дела против главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), его супруги журналистки Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и их коллеги Валерии Ратниковой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование в отношении них ведется по статьям 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России») и 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

По данным следствия, журналисты в мессенджере опубликовали фейки о Российской армии против мирного населения Украины.

Котрикадзе и Ратникову намерены объявить в розыск. Дзядко находится в базе разыскиваемых лиц МВД России. Он живет в Нидерландах.

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