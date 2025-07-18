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10:32, 18 июля 2025Россия

В России предупредили о подготовке ВСУ новой попытки прорыва через границу

Дандыкин: ВСУ могут вновь попытаться прорваться в Белгородскую и Курскую области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять новые попытки прорваться через границу России в Курскую или Белгородскую области. Об этом предупредил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Ura.ru

По его словам, есть информация о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сформировал резервную группировку численностью в 50 тысяч человек, которую может использовать для «самоубийственного броска». Дандыкин считает, что повторить события августа 2024 года в Курской области ему не удастся, однако нужно быть готовыми к выпадам.

«Нужно проявлять чрезвычайную настороженность по поводу возможных контрударов врага. Курская, Брянская, Белгородская области могут стать целями для внезапного удара», — сказал он, подчеркнув, что приграничные регионы прикрывает группировка войск «Север» при поддержке дополнительных сил.

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Ранее, 9 июля, сообщалось о боях российских военнослужащих с пытавшимися прорваться в Курскую область украинскими штурмовиками. Так, группа бойцов ВСУ двигалась из Рыжевки в направлении села Теткино, однако атака была отражена. Кроме того, 8 июля в сторону курского поселка Новый Путь выдвинулась штурмовая группа 47-й бригады противника, которую Вооруженные силы России также встретили огнем и рассеяли.

ЖЗЛ
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