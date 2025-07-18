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16:08, 18 июля 2025Бывший СССР

В России раскрыли один пиар-ход Украины

Предложение Украины о тестировании оружия на передовой назвали пиар-объявлением
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Предложение Украины о проведении тестирований оружия на передовой является пиар-ходом Киева. Такое заявление сделал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

«Это, скорее всего, некое пиар-объявление пафосное, связанное с неким присутствием духа в Вооруженных силах Украины. Вот с чем связаны подобного рода заявления», — раскрыл он.

Эксперт назвал опасным испытания оружия во время боевых действий. Он убежден, что на подобный риск смогут пойти лишь некоторые компании для тестирования одной-двух разработок.

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский назвал страну полигоном. Он подчеркнул, что украинские города и солдаты становятся объектами для испытаний.

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