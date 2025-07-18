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11:19, 18 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали приговором слова Зеленского о демобилизации

Боец ВСУ Ярославский: Слова Зеленского о демобилизации звучат как приговор
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация военнослужащих произойдет «только после победы» звучит как приговор для сотен тысяч человек. Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, передает «Страна.ua».

«Вчерашний вопрос президенту о демобилизации и ответ — "только после победы" прозвучал как приговор для сотен тысяч человек. (...) Разве это не вопрос, который звучит в тысячах украинских семей?» — написал украинский военный.

Ярославский добавил, что республика превращается в полигон, а украинские города и солдаты становятся объектами для испытаний, упомянув запуск программы «Тест на Украине», согласно которому иностранные компании смогут испытывать свои вооружения на линии фронта.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с Зеленским по вопросу мобилизации.

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