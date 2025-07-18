В российском городе мать пыталась подкинуть наркотики сыну-подростку

В Великом Устюге женщина на глазах у полиции пыталась подкинуть наркотики сыну

В Великом Устюге 30-летняя женщина на глазах у полиции пыталась подбросить наркотики своему 11-летнему сыну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России

Подозреваемая — уроженка одной из бывших союзных республик, постоянно проживающая в Великом Устюге. Она рассказала, что купила наркотики в интернете. Отмечается, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за немедицинское употребление психоактивных веществ и невыполнение обязанностей по воспитанию сына, с августа 2024 года состоит на специальном учете в местном подразделении по делам несовершеннолетних.

К полицейским обратилась владелица дома, где проживала фигурантка со своей семьей. По ее словам, квартирантка приобщала сына-подростка к наркотикам. Прибывшие на место полицейские увидели, как подозреваемая пыталась передать пакетик с запрещенными веществами своему сыну. Мальчик испугался и отбросил его в сторону. Оперативники отправили содержимое пакетика на экспертизу. В результате установлено, что это синтетический наркотик массой 19 граммов. После произошедшего правоохранители поместили сына фигурантки в детское воспитательное учреждение.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Москве суд освободил от наказания пенсионера, употреблявшего наркотики в караоке-баре.