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16:55, 18 июля 2025Силовые структуры

В российском городе мигранты из мести забили родственника палкой и расчленили

В Тюмени мигрантов осудили за расчлененного за оскорбления семьи родственника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Тюмени двум мигрантам дали от 15 до 15,6 лет колонии по делу о жестокой расправе над родственником. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, причиной жестокого преступления стала месть — родственник регулярно оскорблял их семью. 28 августа 2022 года, согласно своему плану, они позвали мужчину в гости, угостили алкоголем, после чего один из них нанес серию ударов деревянной палкой, они связали жертву и закрыли рот тканью. Родственника били пока он не перестал подавать признаки жизни, после чего расчленили.

Ранее в Красноярске задержали мужчину, расчленившего после командировки сожительницу

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