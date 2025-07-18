В российском правительстве оценили ситуацию с инфляцией

МЭР: Инфляция в России в 2025 году будет на уровне 7,6 %

Если в мае 2025 года инфляция в России составила 9,9 процента, то в июне она опустилась до 9,4, а по состоянию на 14 июля — до 9,34 процента. Об этом, как сообщается в официальном Telegram-канале правительства России, было сказано в ходе совещания по текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В свою очередь, Минэкономразвития (МЭР) сохранило прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6 процента. Однако не исключено, что этот показатель скорректируется до отметки ниже семи процентов.

Кроме того, в ходе совещания было отмечено укрепление курса российской валюты и рекордно низкий уровень безработицы. В январе-мае он достиг 2,3 процента. По итогам этого периода рост ВВП оценивается в полтора процента. Особенно высокие темпы показали такие сегменты, как машиностроение, сфера общественного питания, строительная отрасль и химический комплекс.

Накануне издание Bloomberg, апеллируя к июньскому замедлению роста цен в России, констатировало, что страна одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией.