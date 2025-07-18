В российском регионе нашли заминированный схрон с иностранным оружием

ФСБ: В ДНР нашли заминированный тайник ВСУ с иностранным вооружением

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, схрон находился в Селидове. Сотрудникам спецслужб пришлось обезвредить растяжки. Внутри тайника лежали пять болгарских гранатометов, три винтовки производства США, Германии и Чехии, два американских пулемета, 25 гранатометных выстрелов, три иностранные ручные гранаты, а также более двух тысяч патронов.

Находки передали в подразделение Минобороны.

Ранее в ДНР сотрудники ФСБ обнаружили украинский схрон, в котором были бомбы, начиненные запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином.