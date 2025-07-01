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09:28, 1 июля 2025Силовые структуры

Бомбы с запрещенным веществом для сброса с дронов нашли в ДНР

В ФСБ заявили об обнаружении схрона ВСУ с бомбами, начиненными хлорпикрином
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ обнаружили украинский схрон, в котором были бомбы, начиненные запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Схрон располагался около села Ильинка Кураховского района. Самодельные взрывные устройства в нем предназначались для сброса с дронов, они снаряжены взрывчатым веществом и хлорпикрином, который запрещен к применению международной конвенцией о запрещении химического оружия.

Возбуждено уголовное дело о разработке и производстве оружия массового поражения.

Ранее задержанные в Крыму украинские агенты на видео рассказали о работе на СБУ.

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