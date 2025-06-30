Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 30 июня 2025Силовые структуры

Рассказ задержанных в Крыму украинских агентов о работе на СБУ показали на видео

Задержанные в Крыму украинские агенты на видео рассказали о работе на СБУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанные в Крыму украинские агенты рассказали о своей антироссийской деятельности и работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Предоставленное ФСБ России видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как в сопровождении сотрудников спецназа ФСБ задержанные выходят из фургона, их конвоируют в кабинет следователя для проведения допроса. В ходе него один из задержанных рассказал, что был завербован агентом СБУ, представившимся Николаем. По его просьбе мужчина сфотографировал российский военный объект и переслал снимок через мессенджер.

Второй задержанный также передал агенту место расположения российской нефтебазы.

Ранее сообщалось, что Крыму ФСБ задержала двух местных жителей, передававших СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это провокация». Задержание азербайджанцев в России вызвало скандал. Баку обвиняют в разрушении отношений с Москвой

    Лавров назвал возможную причину краха НАТО

    Марочко сообщил об одном оставшемся поселке под контролем ВСУ у Красноармейска

    США решили улучшить танки Abrams после их провала на Украине

    На Украине указали на обидчивость возможного нового премьер-министра

    Российский подросток впал в кому после ДТП с участием Patriot

    Лавров рассказал о мерах Казахстана по борьбе с пролетом дронов ВСУ

    В постсоветской стране решили создать государственный крипторезерв

    Стоимость получения водительских прав в России удвоится

    Пилоты самолета увидели летящего человека в небе над Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости