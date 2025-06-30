Двух жителей Крыма уличили в связях с СБУ

ФСБ: В Крыму двух мужчин задержали за передачу СБУ фото военной техники

В Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух местных жителей, передававших Службе безопасности Украины (СБУ) фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, двое россиян фотографировали и снимали на видео объекты критической инфраструктуры и военной техники в регионе. Они передавали Украине данные с указанием их места расположения и категории находящихся там сотрудников.

Против мужчин возбудили дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Выяснилось, что их завербовали через Telegram.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил деньги Вооруженным силам Украины.