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10:10, 30 июня 2025Силовые структуры

Двух жителей Крыма уличили в связях с СБУ

ФСБ: В Крыму двух мужчин задержали за передачу СБУ фото военной техники
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Крыму Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух местных жителей, передававших Службе безопасности Украины (СБУ) фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, двое россиян фотографировали и снимали на видео объекты критической инфраструктуры и военной техники в регионе. Они передавали Украине данные с указанием их места расположения и категории находящихся там сотрудников.

Против мужчин возбудили дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Выяснилось, что их завербовали через Telegram.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил деньги Вооруженным силам Украины.

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