В российском регионе замдиректора детского лагеря развращал ребенка

На Камчатке суд арестовал замдиректора детского лагеря за развращение ребенка

В Петропавловске-Камчатском суд арестовал заместителя директора детского лагеря за развращение ребенка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Его отправили под стражу на два месяца.

По версии следствия, замдиректора детского оздоровительного лагеря склонял воспитанника к действиям сексуального характера. Другая информация не разглашается.

Ранее в Омске священника приговорили к девяти годам за педофилию.

