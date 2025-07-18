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08:49, 18 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе замдиректора детского лагеря развращал ребенка

На Камчатке суд арестовал замдиректора детского лагеря за развращение ребенка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петропавловске-Камчатском суд арестовал заместителя директора детского лагеря за развращение ребенка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Его отправили под стражу на два месяца.

По версии следствия, замдиректора детского оздоровительного лагеря склонял воспитанника к действиям сексуального характера. Другая информация не разглашается.

Ранее в Омске священника приговорили к девяти годам за педофилию.

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