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06:15, 18 июля 2025Наука и техника

В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

TNI: ВВС США откажутся от B-1B из-за ориентации на конфликты с Россией и Китаем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Master Sgt. Andy Dunaway by U.S. Air Force / Wikimedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут отказаться от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за ориентации на возможные конфликты с сильными противниками. Отказ от самолета из-за систем противовоздушной обороны (ПВО) России и Китая допустил обозреватель The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

«По мере того как США переходят от конфликтов в свободном воздушном пространстве, таких как Ирак и Афганистан, к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве с такими странами как Китай и Россия, чьи системы ПВО становятся все более совершенными, B-1B будет недостаточно для преодоления ПВО», — говорится в материале.

ВВС планируют заменить B-1B новыми бомбардировщиками B-21 Raider. Автор подчеркнул, что этот самолет специально разработан для проникновения в воздушное пространство, прикрытое эффективными системами обнаружения. По словам Касса, отказ от B-1B указывает на изменение стратегической философии США, которые отказываются от скорости и мощи в пользу малозаметности.

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Он подчеркнул, что B-1B был эффективным самолетом в эпоху однополярности, а на фоне возросшей конкуренции в мире этот самолет кажется устаревшим.

Ранее в июле стало известно, что ВВС США могут получить первые строевые самолеты B-21 Raider в 2026 году. Бомбардировщики, которые используют в программе испытаний, можно переоборудовать в боевые машины.

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