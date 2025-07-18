В США раскрыли заговор вокруг влияния России на американские выборы

NYP: Администрация Обамы знала, что РФ не влияла на исход выборов кибератаками

Администрация бывшего президента США Барака Обамы знала до и после выборов 2016 года, что Россия не влияла на их исход с помощью кибератак. Такие данные приводятся в документах, которые опубликовала администрация действующего американского лидера Дональда Трампа, передает The New York Post (NYP).

По данным издания, директор Национальной разведки Тулси Габбард обнародовала более 100 страниц электронных писем, служебных записок и прочих записей, назвав это «заговором чиновников Обамы с целью помешать победе президента Трампа в 2016 году».

Среди документов нашлась оценка разведывательного сообщества от 12 сентября 2016 года, в которой значилось, что «иностранные противники не имеют и, вероятно, не получат возможностей для успешного осуществления широкомасштабных и незаметных кибератак» на избирательную инфраструктуру.

7 декабря того же года офис Джеймса Клэппера, занимавшего в то время пост директора Национальной разведки, пришел к аналогичному выводу: «У нас нет доказательств киберманипулирования избирательной инфраструктурой с целью изменить результаты».

При этом Клэппер скрыл эти данные, он и другие официальные лица в США стали утверждать, что Москва организовала взломы Национального комитета Демократической партии и вмешалась в президентскую гонку в пользу Трампа.

Установлено, что 9 декабря 2016 года ряд чиновников, в частности, директор ЦРУ Джон Бреннан, госсекретарь Джон Керри и заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, встретились в Белом доме, где получили от Обамы указания расследовать «вмешательство России» в выборы США.

Ранее ЦРУ опубликовало внутренний доклад, в котором говорится, что бывшие главы американских спецслужб сознательно продвигали фальшивые данные о якобы сговоре Дональда Трампа с РФ.