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15:34, 9 июля 2025Мир

Раскрыта роль американских спецслужб в дискредитации Трампа и России

Fox News: Главы спецслужб продвигали фальшивые данные о сговоре Трампа с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

ЦРУ опубликовало внутренний доклад, в котором говорится, что бывшие главы американских спецслужб сознательно продвигали фальшивые данные о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление нынешнего директора агентства Джона Рэтклиффа.

«Теперь весь мир может увидеть правду: [экс-глава ЦРУ Джон] Бреннан, [экс-глава национальной разведки США Джеймс] Клэппер и [экс-глава ФБР Джеймс] Коми манипулировали разведданными и заставляли замолчать профессионалов — все ради того, чтобы уничтожить Трампа», — заявил Рэтклифф.

Сообщается, что ключевым элементом кампании стало включение в официальный отчет разведки неподтвержденных сведений из так называемого досье Стила, финансирование которого велось из предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Ранее стало известно, что бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану грозит расследование за дачу ложных показаний Конгрессу США о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

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