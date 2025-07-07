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10:35, 7 июля 2025Мир

Экс-глава ЦРУ попал под угрозу расследования из-за лжи о вмешательстве России

Breitbart News: Экс-главе ЦРУ Бреннану грозит расследование за ложные показания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану грозит расследование за дачу ложных показаний Конгрессу США о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Breitbart News.

Ранее был опубликован отчет Директората анализа ЦРУ США, в котором утверждается, что доклад о предположительном вмешательстве России был составлен с нарушениями и мог быть политически мотивированным. Согласно отчету, в доклад с подачи Бреннана было включено досье Кристофера Стила с заведомо ложными утверждениями о сговоре между Россией и президентом США Дональдом Трампом, который в то время был кандидатом от Республиканской партии.

В материале отмечается, что Бреннан настоял на включении досье Стила в доклад, а затем утверждал обратное перед Конгрессом. По словам анонимного источника, экс-глава ЦРУ «с невозмутимым видом врал Конгрессу». Собеседник портала добавил, что Министерство юстиции США «этим крайне заинтересуется».

Ранее издание The New York Post опубликовало отчет Директората анализа ЦРУ, в котором сообщалось о многочисленных процедурных нарушениях в докладе американской разведки о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

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