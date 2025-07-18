Балицкий: Киев не раскрывает данные о потерях, чтобы не платить компенсации

Власти Украины скрывают данные о потерях на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям военнослужащих. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Украина отказывалась принимать тела своих погибших. Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации», — объяснил он.

Балицкий добавил, что российская сторона решила заявить об обнародовании списков имен тел солдат, которые должны были подлежать обмену, чтобы у родственников была возможность их найти.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву еще тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины. Взамен Киев передал российской стороне 19 тел.