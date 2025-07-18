Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 18 июля 2025Бывший СССР

В Запорожской области объяснили сокрытие Украиной потерь

Балицкий: Киев не раскрывает данные о потерях, чтобы не платить компенсации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Украины скрывают данные о потерях на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям военнослужащих. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Украина отказывалась принимать тела своих погибших. Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации», — объяснил он.

Балицкий добавил, что российская сторона решила заявить об обнародовании списков имен тел солдат, которые должны были подлежать обмену, чтобы у родственников была возможность их найти.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву еще тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины. Взамен Киев передал российской стороне 19 тел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

    В России в 20 раз выросли штрафы для автомобилистов за одно нарушение

    Бывший повар пришел в российский бар с ружьем

    Ольга Серябкина в микрошортах опубликовала фото в откровенном позе

    В Грузии рассказали о новых попытках вмешательства Запада

    Жители подмосковной деревни рассказали о гибнущих из-за вырубки леса животных

    Россиянам отменили рейс в Турцию после 10 часов ожидания

    Россияне раскрыли способы борьбы с импульсивными тратами

    Российский снайпер уничтожил за боевой выход более 30 «Баб-Яг»

    ВС России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости