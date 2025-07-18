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07:06, 18 июля 2025Мир

Вице-президент США назвал письмо якобы от Трампа Эпштейну чушью

Вице-президент США Вэнс назвал письмо якобы от Трампа Эпштейну чушью
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джей Вэнс

Джей Вэнс. Фото: Saul Loeb / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал чушью статью Wall Street Journal о письме-поздравлении, которое, по данным издания, президент США Дональд Трамп якобы отправил 20 лет назад обвиняемому в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Вэнса, изданию должно быть стыдно такое публиковать.

«И где это письмо? Вас удивит, что они нам никогда его не показывали, прежде чем публиковать это? Кто-нибудь вообще верит в то, что это похоже на Трампа?», — отметил чиновник.

До этого предприниматель Илон Маск назвал письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну подделкой.

Ранее Минюст США и ФБР пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел «список клиентов».

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