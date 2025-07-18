Песков: Россия учтет угрозы натовского генерала Калининграду в диалоге с США

Кремль отреагировал на угрозы командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью стереть с лица земли Калининград.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывание «еще одним в череде таких враждебных агрессивных заявлений», которые РФ часто слышит от представителей оборонных ведомств европейских стран. Все они учитываются в процессе диалога Москвы с Вашингтоном, подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, враждебное отношение Североатлантического альянса к России вынуждает ее принимать соответствующие меры для обеспечения своей безопасности. «НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. Это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — прокомментировал Песков.

Дмитрий Песков Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В НАТО пригрозили стереть Калининград с лица земли

Донахью во время выступления на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия) заявил, что Североатлантический альянс имеет все возможности для уничтожения Калининградской области и спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в регионе.

Американский военачальник анонсировал реализацию плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на противодействие «российской угрозе», усиление военно-промышленного потенциала НАТО и взаимодействия государств-членов. Они намерены активизировать совместные усилия по разработке общих стандартов баз данных, ракетных пусковых установок и облачных систем. Планируется в том числе использовать платформу искусственного интеллекта (ИИ) Maven Smart System компании Palantir, способной обрабатывать огромные объемы данных и быстро анализировать информацию.

Западный генерал отметил, что Калининградская область со всех сторон окружена натовскими странами, у которых теперь якобы есть возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — уточнил спикер.

Военно-воздушные силы США Фото: Omar Marques / Stringer / Getty images

В Госдуме ответили на угрозы Калининграду фразой «кишка тонка»

Депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал заявление Донахью о возможностях НАТО уничтожить регион РФ. Он выразил уверенность, что военно-политическому блоку не удастся реализовать такие планы.

Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка

Андрей Колесник депутат Госдумы

В России предрекли третью мировую войну в случае удара Запада по Калининграду

Российский военный корреспондент Александр Коц предположил, что возможный удар Запада по Калининградской области приведет к третьей мировой войне с применением ядерного оружия. По его словам, последствия подобных действий невозможно предусмотреть.

«Удар по Калининградской области будет означать начало третьей мировой, которая неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Исход этой авантюры не спрогнозировать ни на каких учениях», — заключил военкор.