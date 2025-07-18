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10:16, 18 июля 2025Культура

Вышедший из колонии Ефремов тайно посетил прощание с Миттой

Актер Михаил Ефремов тайно посетил прощание с режиссером Александром Миттой
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов тайно посетил церемонию прощания с народным артистом России, известным режиссером Александром Миттой. Об этом сообщает Teleprogramma.

По данным издания, артист не попал в поле зрения корреспондентов. Однако в кулуарах подтвердили его присутствие на церемонии.

Известно, что Ефремов с детства дружит с единственным сыном Митты Евгением. Актер снялся в одном из наиболее популярных проектов постановщика — сериале «Граница. Таежный роман». В 2020 году, когда Ефремов стал виновником ДТП в Москве, Митта поддержал его, назвав произошедшее трагической случайностью.

Прощание с Миттой состоялось 17 июля в малом зале Центрального дома литераторов в Москве. Церемонию посетили музыкант Гарик Сукачев, режиссер Валерия Гай Германика и другие деятели культуры.

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