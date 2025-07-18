Замененная нейросетью сотрудница отсудила 1,5 миллиона рублей

Mash: Москвичка отсудила у работодателя 1,5 млн рублей за замену ее нейросетью

Москвичка отсудила у работодателя 1,5 миллиона рублей и добилась возвращения на работу. О первой в истории отмене увольнения замененного нейросетью сотрудника сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка устроилась в компанию по производству одежды «Алиса» менеджером по закупкам в 2023 году. Спустя год часть ее обязанностей отдали искусственному интеллекту и предложили работать только два часа в день с соответствующей зарплатой.

Потерпевшая обратилась в суд и смогла доказать, что ее уволили не по трудовому кодексу. Суд обязал выплатить ей зарплату за все время введения искусственного интеллекта, компенсацию морального ущерба и возместить расходы на адвоката.

Как показывают опросы, почти 40 процентов россиян боятся потерять работу из-за внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации производственных процессов. Больше всего обеспокоенных потерей рабочих мест из-за ИИ оказалось в банковской и финансовой сферах (55 процентов). На втором месте оказались представители IT-сектора (45 процентов). В тройку лидеров также вошли сотрудники, которые задействованы в сегментах торговли и общественного питания (44 процента).

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