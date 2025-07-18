Занятую женщинами в платках и никабах детскую площадку под Москвой сняли на видео

В Балашихе занятую женщинами в хиджабах детскую площадку сняли на видео

Занятую женщинами в платках детскую площадку под Москвой сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал «Церьград» в Telegram.

На кадрах видно группу женщин, одетых в соответствии с традициями, принятыми у ряда исповедующих ислам народов. На них одеты хиджабы, одежда некоторых из женщин — полностью черного цвета. По меньшей мере одна из них носит никаб — накидку, полностью скрывающую лицо.

Канал называет попавших на видео мигрантками. Он напоминает о запрете на никабы, введенном на их предполагаемой родине — в среднеазиатских странах.

Тем временем в России решили освободить некоторых мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку. Речь идет об иностранцах из стран, с которыми у России действует визовый режим. Киргизия, Узбекистан и Таджикистан к таким государствам не относятся.