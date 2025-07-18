В России решили освободить от сдачи экзамена по русскому языку приезжих врачей и продавцов

ГД одобрила законопроект об освобождении ряда мигрантов от экзамена по русскому

В России ряд мигрантов решили освободить от сдачи экзамена по русскому языку. Госдума одобрила законопроект во втором чтении, пишут «Ведомости».

Речь идет о квалифицированных иностранных рабочих из визовых стран по наиболее востребованным специальностям. В их числе — монтажники и строители, специалисты в металлообработке и машиностроении, операторы, аппаратчики и машинисты оборудования.

Одновременно с этим в перечне востребованных рабочих присутствуют специалисты здравоохранения (около 4 тысяч квот), продавцы и демонстраторы товаров (примерно 1,6 тысячи квот), а также водители и машинисты подвижного оборудования (около 4,4 тысячи квот).

Соответственно, согласно одобренному законопроекту, мигранты, которые приедут в Россию работать врачами и продавцами, также будут освобождены от сдачи экзамена по русскому языку. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, если принимать законопроект в действующей редакции, он откроет перечень направлений, на которые «по льготным условиям хлынут» те, кто должны знать законы и язык.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор вдвое увеличил один из разделов экзамена для мигрантов по русскому языку. Изменения коснутся заданий по аудированию.