В России вдвое увеличили один из разделов экзамена для мигрантов по русскому языку

Рособрнадзор скорректировал экзамен для мигрантов на знание русского языка

Рособрнадзор скорректировал экзамен на знание русского языка, который необходимо сдавать мигрантам для получения разрешения на работу или патента в России. Ведомство вдвое увеличило один из разделов тестирования, сообщает «Интерфакс».

«В экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации изменятся требования к выполнению заданий на аудирование и говорение», — сообщили в Рособрнадзоре.

Изменения коснутся заданий по аудированию, количество которых увеличили вдвое — с двух до четырех. Кроме того, ведомство установило обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.

По оценке специалиста, 85 процентов приезжающих в Россию трудовых мигрантов — граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом раньше доля граждан этих стран в общей картине трудовой миграции составляла менее 20 процентов, добавила она.

Ожидается, что новые правила повысят объективность результатов тестирования в части владения русским языком, а также простимулируют иностранных граждан, которые приехали работать в РФ, изучать русский язык. Проведение тестирования в новом формате начнется с 10 июля 2025 года.

Ранее демограф Юлия Флоринская в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что трудовая миграция в России находится на минимальном уровне — численность приезжих, которые прибыли в страну на заработки, в два раза меньше, чем десять лет назад. Если в 2013-2014 годах в стране работали около шести-семи миллионов иностранцев, то сейчас, согласно последним данным МВД, их численность составляет около трех-трех с половиной миллионов человек.

Согласно статистике МВД, в 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Отмечается, что показатели миграции вернулись к допандемийным значениям.