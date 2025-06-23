Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 23 июня 2025Россия

В России вдвое увеличили один из разделов экзамена для мигрантов по русскому языку

Рособрнадзор скорректировал экзамен для мигрантов на знание русского языка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Поготов / РИА Новости

Рособрнадзор скорректировал экзамен на знание русского языка, который необходимо сдавать мигрантам для получения разрешения на работу или патента в России. Ведомство вдвое увеличило один из разделов тестирования, сообщает «Интерфакс».

«В экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации изменятся требования к выполнению заданий на аудирование и говорение», — сообщили в Рособрнадзоре.

Изменения коснутся заданий по аудированию, количество которых увеличили вдвое — с двух до четырех. Кроме того, ведомство установило обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.

По оценке специалиста, 85 процентов приезжающих в Россию трудовых мигрантов — граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом раньше доля граждан этих стран в общей картине трудовой миграции составляла менее 20 процентов, добавила она.

Ожидается, что новые правила повысят объективность результатов тестирования в части владения русским языком, а также простимулируют иностранных граждан, которые приехали работать в РФ, изучать русский язык. Проведение тестирования в новом формате начнется с 10 июля 2025 года.

Ранее демограф Юлия Флоринская в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что трудовая миграция в России находится на минимальном уровне — численность приезжих, которые прибыли в страну на заработки, в два раза меньше, чем десять лет назад. Если в 2013-2014 годах в стране работали около шести-семи миллионов иностранцев, то сейчас, согласно последним данным МВД, их численность составляет около трех-трех с половиной миллионов человек.

Согласно статистике МВД, в 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Отмечается, что показатели миграции вернулись к допандемийным значениям.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

    Самую большую и самую маленькую квартиры в Москве сравнили

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В агентстве тренера ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей ему тюрьме в Швейцарии

    У пары краснокнижных бинтуронгов впервые в России появилось потомство

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Частоту запусков европейского конкурента российской «Ангары» нарастят

    Россиянка приняла ванну и осталась без пальцев

    Экономике США предсказали усиление инфляции из-за атаки на Иран

    Путин высказался о нападении России на Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости