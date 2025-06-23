В России вдвое увеличили один из разделов экзамена для мигрантов по русскому языку

Рособрнадзор скорректировал экзамен на знание русского языка, который необходимо сдавать мигрантам для получения разрешения на работу или патента в России. Ведомство вдвое увеличило один из разделов тестирования, сообщает «Интерфакс».
«В экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации изменятся требования к выполнению заданий на аудирование и говорение», — сообщили в Рособрнадзоре.
Изменения коснутся заданий по аудированию, количество которых увеличили вдвое — с двух до четырех. Кроме того, ведомство установило обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.
По оценке специалиста, 85 процентов приезжающих в Россию трудовых мигрантов — граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом раньше доля граждан этих стран в общей картине трудовой миграции составляла менее 20 процентов, добавила она.
Ожидается, что новые правила повысят объективность результатов тестирования в части владения русским языком, а также простимулируют иностранных граждан, которые приехали работать в РФ, изучать русский язык. Проведение тестирования в новом формате начнется с 10 июля 2025 года.
Ранее демограф Юлия Флоринская в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что трудовая миграция в России находится на минимальном уровне — численность приезжих, которые прибыли в страну на заработки, в два раза меньше, чем десять лет назад. Если в 2013-2014 годах в стране работали около шести-семи миллионов иностранцев, то сейчас, согласно последним данным МВД, их численность составляет около трех-трех с половиной миллионов человек.
Согласно статистике МВД, в 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Отмечается, что показатели миграции вернулись к допандемийным значениям.